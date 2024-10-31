قيادي بمستقبل وطن: مواقف مصر ثابتة أمام العالم في الدفاع عن القضية الفلسطينية

أكد رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، إن مصر على مدار التاريخ ومرورا بأحداث السابع من أكتوبر 2023 وحتى الآن تسعى جاهدة للدفاع عن القضية الفلسطينية ورفض ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين العزل والأطفال والنساء والمرضى وجرائم الإبادة الجماعية التي يواجهها الشغب الفلسطيني الشقيق على قوات الاحتلال.

وأوضح عبد الغني بيان له اليوم، أنه على الرغم من الضغوط الدولية والمحاولات الخبيثة التي تواجهها الدولة مصر بقصد إجبارها على التخلي عن دورها وموقفها في هذا الشأن، إلى أنها تأبى إلا أن تكون مدافعة عن شقيقتها داعمة لكل مسارات وقف إطلاق النار ومرور المساعدات الإنسانية والإغاثات للأشقاء في غزة، ورفض مخطط التهجير القسري الذي من شأنه نهاية القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.

وأضاف القيادي في حزب مستقبل وطن، أن مصر تحمل على عاتقها مهمة إقرار السلام الشامل والعادل في المنطقة وصد كافة المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، والعمل على حشد الرأي العام العالمي وتحريك المجتمع الدولي لوقف الحرب ومنع اتساع رقعة الصراع الذي بات يهدد أمن الجميع.

واختتم رشاد عبد الغني، قائلا: "إن أية محاولات تستهدف تشويه مصر وسمعتها، وتحاول التشكيك في مواقفها الوطنية مصيرها الفشل، فمواقف مصر واضحة وضوح الشمس أمام العالم والوطن العربي، والجميع يعرف جيدا تاريخها المشرف في الحفاظ على حقها والدفاع عن حقوق الأشقاء ومساعيها الدؤوبة نحو السلام".