ضبط مالك مطبعة بالقاهرة بحوزته 32 ألف مطبوع تجارى بدون تفويض من أصحابها

تمكنت مباحث المصنفات من ضبط مالك مطبعة بالقاهرة بحوزته أكثر من 32 ألف مطبوع تجارى بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية طباعة مالك

مطبعة- كائنة بمنطقة السلام أول بالقاهرة- العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط المتهم، وبحوزته (32300 مطبوع تجارى "بدون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون").

وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

يأتي إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.