تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، محاكمة طبيب نساء متهم بهتك عرض بناته الثلاث تحت التهديد بعد حبسهن في غرف خاصة داخل فيلته بمنطقة التجمع.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 10367 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس للمتهم إنه تعدى جنسيًا على بناته الثلاث تحت التهديد، وتهديده لهن بحبسهن في غرف خاصة داخل فيلته ومنعهن من أي تواصل مع الآخرين.

وتابعت التحقيقات أن المتهم قطع صلة بناته الثلاث بأي دعم أو عون خارجي، ومع مرور الوقت، تصاعدت تجاوزات الأب ليحول حياة بناته إلى سلسلة من الاعتداءات المستمرة، مع تهديده المستمر بحبسهن أو فرض مزيد من العقوبات إذا كشفن عما يجري.

وأضافت التحقيقات أن رغم رعب الثلاث ضحايا إلا استطاعت إحداهن توثيق الاعتداء بكاميرا هاتفها، لتتمكن لاحقًا من إيصال مقطع فيديو يرصد لحظة اعتداء والدها جنسيًا على شقيقتها إلى إحدى السفارات الأجنبية، كون الفتيات الثلاث يحملن جنسية مزدوجة.

وأشارت التحقيقات إلى أن الطبيب المتهم يعمل في دولة أجنبية ويحمل جنسيتها، ويقيم في أحد الكمبوندات الشهيرة بمنطقة القاهرة، وأن بناته الثلاث يقيمون معه داخل الفيلا الخاصة به، وأن المتهم اعتاد ممارسة الجنس مع بناته الثلاثة، وتعدى عليهن وحبسهم داخل الفيلا عندما اعترضوا على الأفعال التي يقوم بها اتجاههم، وهددوه بالإفصاح عن تلك الأفعال.