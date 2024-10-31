 دونجا وشلبي يشاركان في تدريبات الزمالك - بوابة الشروق
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دونجا وشلبي يشاركان في تدريبات الزمالك

كريم صلاح
نشر في: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 10:08 م | آخر تحديث: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 10:08 م

خاض الزمالك مرانه الختامي، اليوم الخميس، على ملعب النادي بميت عقبة، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي، في انطلاقته بمسابقة الدوري الممتاز، المقرر إقامتها غدا الجمعة.

وشهد تدريب الزمالك اكتمال صفوف الفريق، بعد مشاركة نبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي، ثنائي الفارس الأبيض العائد مؤخرا من دولة الإمارات العربية المتحدة، في جميع الفقرات الفنية والبدنية.

وحرص الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، على تخفيف الحمل البدني للاعبين خوفا من تعرضهم للإجهاد، وتم التركيز خلال مران اليوم على بعض الجوانب الفنية والخططية لتنفيذها في مباراة الغد أمام البنك الأهلي.


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