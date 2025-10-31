الرئيس الصيني يدافع عن التعددية في منتدى أبيك بعد إبرام صفقة مع ترامب

دعا الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الجمعة إلى بذل جهود لتعزيز العولمة الاقتصادية والتعددية في منتدى اقتصادي دولي، في الوقت الذي تضع فيه بلاده نفسها كمدافع عن أنظمة التجارة الحرة التي يقول مراقبون إنها تضررت بسبب رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية وسياسة "أمريكا أولا".

ويتصدر شي المشهد في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) التي بدأت اليوم الجمعة في مدينة جيونجو بكوريا الجنوبية، وذلك بعد مغادرة ترامب للبلاد يوم الخميس إثر التوصل إلى بعض الاتفاقيات مع شي تهدف إلى تخفيف حربهما التجارية المتصاعدة.

ووصف ترامب اجتماعه يوم الخميس مع شي بأنه نجاح كبير، قائلا إنه سيخفض الرسوم الجمركية على الصين، بينما وافقت بكين على السماح بتصدير العناصر الأرضية النادرة والبدء في شراء فول الصويا الأمريكي. وشكلت اتفاقياتهما ارتياحا للاقتصاد العالمي، حيث حذر الخبراء في السابق من أن الفشل في تخفيف التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم كان من شأنه أن يزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمية.

وطغت قمة أبيك التي تستمر يومين هذا العام بشكل كبير على اجتماع ترامب-شي الذي تم ترتيبه على هامش القمة. ومع مغادرة ترامب، ينصب معظم التركيز حاليا على شي.

وقال شي خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى: "كلما كانت الأوقات مضطربة، زادت حاجتنا للعمل معا". وأضاف: "يمر العالم بفترة من التغير السريع، حيث يصبح الوضع الدولي معقدا ومتقلبا بشكل متزايد".

ودعا شي إلى الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد، في رد على الجهود الأمريكية لفصل سلاسل الإمداد الخاصة بها عن الصين.

كما أعرب شي عن أمله في العمل مع الدول الأخرى لتوسيع التعاون في الصناعات الخضراء والطاقة النظيفة. وقد تعرضت الصادرات الصينية من الألواح الشمسية والمركبات الكهربائية وغيرها من التكنولوجيا الخضراء للانتقاد لتسببها في فائض المعروض وتقويض الصناعات المحلية للبلدان التي تصدر إليها.