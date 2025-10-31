اختبار طبي يحسم مشاركة سيماكان مع النصر أمام الفيحاء

يخضع المدافع الفرنسي محمد سيماكان، لاعب فريق النصر السعودي، لاختبار طبي حاسم خلال مران الفريق مساء اليوم الجمعة، لتحديد موقفه النهائي من المشاركة في مواجهة الفيحاء المرتقبة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «الرياضية» السعودية، فقد خضع سيماكان لفحوصات طبية يوم الأربعاء الماضي، أثبتت سلامته من التمزق العضلي الذي تعرض له، على أن يتم اختبار جاهزيته البدنية بشكل نهائي في مران اليوم، قبل قرار مشاركته من الجهاز الفني بقيادة لويس كاسترو.

وكان المدافع الفرنسي قد تعرض للإصابة خلال كلاسيكو النصر والاتحاد في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وهي المباراة التي انتهت بخسارة النصر (2-1) وخروجه من البطولة.

ويأمل النصر في استعادة جهود سيماكان سريعًا، خاصة مع أهمية مواجهة الفيحاء غدًا السبت، في ظل سعي الفريق لمواصلة سلسلة الانتصارات والحفاظ على صدارة جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، بعد تحقيقه الفوز في ست مباريات متتالية بالدوري.