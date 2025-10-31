غرفة صناعة الجلود ومحافظة القاهرة تفتتحان مجمع الأمل للصناعات الجلدية



افتتحت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع محافظة القاهرة، مجمع «الأمل» للصناعات الجلدية بمدينة الأمل، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعدد من قيادات الدولة، وجمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود، في إطار استراتيجية الدولة لتحويل المناطق المطورة إلى مجتمعات منتجة وتوفير فرص عمل مستدامة لأبنائها.

وتضمن الافتتاح تفقد المعرض الدائم بالمجمع، والذي يضم 22 منفذًا تجاريًا لبيع الأحذية والمنتجات الجلدية بأسعار المصنع، مع تخفيضات تصل لنحو 50% عن الأسعار المتداولة خارج المجمع، حيث شدد المسؤولون على ضرورة إعلان الأسعار قبل وبعد لضمان الشفافية للمواطنين.

كما تم استعراض خطة تشغيل المجمع والتي تعتمد على دمج المجتمع المحلي عبر إتاحة فرص العمل لسكان المنطقة، حيث تم تعيين حوالي 60% من العمالة من أبناء مدينة الأمل (عزبة الهجانة سابقًا) دعمًا لجهود الدولة في تمكين سكان المناطق المطورة.

وتفقد الحضور مركز مصطفى السلاب الخيري الطبي داخل المجمع، والمخصص لتقديم خدمات طبية مجانية وشاملة لسكان المنطقة، حيث تم افتتاح المرحلة الأولى الخاصة بالعيادات الخارجية وسط إشادة بجودة الخدمات الطبية المقدَّمة ودور المشروع في توفير مظلة اجتماعية متكاملة لأهالي المنطقة.

وقال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، إن مجمع الأمل يعد خطوة جديدة لتعزيز قدرات صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية في مصر، موضحًا أن الغرفة حصلت على المجمع بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات بهدف تشغيله وتطويره وفق معايير صناعية متكاملة تخدم المصنعين والصناع الصغار.

وأضاف السمالوطي أن المجمع يضم منشآت صناعية، بالإضافة إلى 22 منفذ بيع ستمثل منصة مهمة لتسويق منتجات الصناع مباشرة للجمهور بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن الغرفة مستمرة في توفير خدمات فنية وتسويقية للصناع ورفع تنافسية الصناعة الوطنية والتوسع في تشغيل الشباب.

فيما أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن ما يشهده مجمع الأمل يعكس توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل المناطق المطورة إلى مجتمعات متكاملة توفر خدمات وفرص عمل لسكانها، مشيرًا إلى أن مدينة الأمل أصبحت نموذجًا ناجحًا لربط التطوير العمراني بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي.

وقال محافظ القاهرة، إن المحافظة حريصة على دعم المشروعات الإنتاجية التي ترتقي بالمواطن وتخلق فرص عمل حقيقية.

وأضاف: "هذا المشروع يمثل رؤية واضحة لخلق بيئة صناعية متطورة داخل المناطق السكنية الجديدة بما يضمن حياة أفضل للأهالي ويحولهم من مستفيدين إلى مشاركين في عملية التنمية".

وأوضح أن المحافظة ستواصل التعاون مع غرفة صناعة الجلود والقطاع الخاص لتكرار هذه التجربة في مناطق أخرى بالقاهرة، بما يسهم في تعميم نموذج التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة للمواطنين.