 تشيزني: تصدياتي الجميلة «بلا فائدة» - بوابة الشروق
الجمعة 31 أكتوبر 2025 2:03 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

تشيزني: تصدياتي الجميلة «بلا فائدة»

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 31 أكتوبر 2025 - 1:54 م | آخر تحديث: الجمعة 31 أكتوبر 2025 - 1:54 م

قال الحارس البولندي فويتشيك تشيزني مازحًا إنه رغم نجاحه في التصدي لركلات جزاء أمام أبرز نجوم كرة القدم، فإن ذلك لم يمنح فريقه الانتصار في أي من تلك المباريات.

وأوضح تشيزني في تصريحات نقلها حساب «football talk» على «إكس»:" تصديت لركلة جزاء من مبابي في مباراة خسرناها، وركلة من ميسي في مباراة خسرناها أيضًا، وأخرى من نيمار في لقاء خسرناه كذلك!".

وأضاف ساخرًا:" أقوم بأشياء جميلة… لكنها لا تكون مفيدة أبدًا!".

وكان ريال مدريد قد فاز على برشلونة في الكلاسيكو بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت تصدي تشيزني لركلة جزاء من مبابي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك