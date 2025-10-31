تشيزني: تصدياتي الجميلة «بلا فائدة»

قال الحارس البولندي فويتشيك تشيزني مازحًا إنه رغم نجاحه في التصدي لركلات جزاء أمام أبرز نجوم كرة القدم، فإن ذلك لم يمنح فريقه الانتصار في أي من تلك المباريات.

وأوضح تشيزني في تصريحات نقلها حساب «football talk» على «إكس»:" تصديت لركلة جزاء من مبابي في مباراة خسرناها، وركلة من ميسي في مباراة خسرناها أيضًا، وأخرى من نيمار في لقاء خسرناه كذلك!".

وأضاف ساخرًا:" أقوم بأشياء جميلة… لكنها لا تكون مفيدة أبدًا!".

وكان ريال مدريد قد فاز على برشلونة في الكلاسيكو بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت تصدي تشيزني لركلة جزاء من مبابي.