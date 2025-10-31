النفط يرتفع بعد تقارير عن نية واشنطن شن ضربات على فنزويلا العضو في أوبك

ارتفعت أسعار النفط عقب تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تعتزم شن ضربات على أهداف عسكرية في فنزويلا، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بما يصل إلى 1.3%، متعافيا من التراجع الذي سجله في وقت سابق، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ذكرت صحيفتا "وول ستريت جورنال" و"ميامي هيرالد"، نقلا عن مسئولين أمريكيين ومصادر مطلعة على الأمر، أن إدارة ترامب حددت أهدافا في فنزويلا تشمل منشآت عسكرية تُستخدم في تهريب المخدرات.

ومن شأن أي تصعيد عسكري محتمل أن يؤثر في اقتصادات كبرى تمتد من الصين والهند إلى أوروبا الغربية، وقد يعقد أعمال مصافي التكرير الأمريكية على ساحل الخليج التي تعتمد على الخام الفنزويلي الثقيل لتغذية خطوط إنتاجها.