شهيدان فلسطينيان جراء قصف إسرائيلي لمدينة غزة ومخيم النصيرات

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استشهد فلسطينيان، اليوم السبت، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع.

وأكدت مصادر طبية وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استشهاد فلسطيني جراء قصف سابق للاحتلال استهدف حي "تل الهوى" جنوب غرب مدينة غزة، واستشهاد آخر إثر استهدافه من قصف طائرة مسيرة للاحتلال في محيط شركة الكهرباء شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

وشهدت المناطق الشرقية من مدينة غزة وغرب بيت لاهيا قصفا مدفعيا بشكل مكثف، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة شمال شرق مدينة خان يونس، وباتجاه خيام النازحين في مواصي القرارة ومنطقة بئر 19 جنوب القطاع، في حين استمر القصف المدفعي على المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع، وتواصل زوارق الاحتلال الحربية إطلاق النار باتجاه ساحل مدينة غزة.