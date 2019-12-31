 بومبيو يبحث مع بن سلمان وبن زايد ونتنياهو القصف الأمريكي لمواقع «كتائب حزب الله» في العراق وسورية - بوابة الشروق
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بومبيو يبحث مع بن سلمان وبن زايد ونتنياهو القصف الأمريكي لمواقع «كتائب حزب الله» في العراق وسورية

بومبيو يبحث هاتفيا
بومبيو يبحث هاتفيا
القاهرة - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 - 4:45 م | آخر تحديث : الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 - 4:45 م

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية مايك بومبيو أجرى الليلة الماضية اتصالات هاتفية منفصلة مع كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تركزت حول القصف الأمريكي لمواقع لكتائب حزب الله التابعة للحشد الشعبي العراقي في كل من العراق وسورية.

وذكرت الوزارة أنه تم خلال الاتصالات الإعراب عن بالغ القلق إزاء الهجمات التي تشنها الكتائب الموالية لإيران ضد قوات التحالف في العراق.

كما تم التأكيد على أن الإجراءات الأمريكية التي تم اتخاذها في هذا الشأن "دفاعية ومتناسبة ومبررة".

وأكد بومبيو عزم الولايات المتحدة المضي في حماية مواطنيها ومصالحها ضد التهديدات الإيرانية.

وأوضح بومبيو في الاتصال مع ولي العهد السعودي أن "النظام الإيراني ووكلائه يواصلون الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وأن الدول لها الحق في الدفاع عن أنفسها في وجه هذه التهديدات".


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