القناة 13 العبرية: طلبة مدارس يعلنون تعطيل بدء العام الدراسي غدا حتى عودة جميع المحتجزين

أغلق عشرات الشبان شارع شمال أيالون السريع لفترة وجيزة قرب مفترق روكاح صباح الأحد، مطالبين الحكومة بتوقيع اتفاقية لإعادة جميع المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة.

وبحسب ما نشرته القناة «13» العبرية، أعلن الطلبة المشاركون في الاحتجاج تعطيل بدء العام الدراسي غدًا، حتى عودة جميع المحتجزين.

وأحرق الشبان طاولات على الطريق ورفعوا لافتة كُتب عليها: «لن نتقبل هذا الوضع».

وقالوا في بيان: «لسنا مستعدين للعيش في روتين يُقتل فيه المختطفون في أنفاق حماس، ولا تُكلف الحكومة الإسرائيلية نفسها عناء مناقشة الاتفاق على الطاولة، ولذلك لن نسمح ببدء العام الدراسي كالمعتاد».

وأمس السبت، تظاهر آلاف الأشخاص في تل أبيب، مطالبين بإنهاء سريع لحرب غزة والإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس، فيما دعا بعضهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المساعدة في جهود السلام.

وتجمع المتظاهرون في «ساحة الرهائن» وسط المدينة الساحلية مطالبين الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.

ودعا بعض أفراد عائلات المحتجزين المتبقين، ترامب إلى بذل كل ما في وسعه من أجل تحريرهم، رافعين لافتة كبيرة كُتب عليها: «ترامب، اصنع التاريخ».



