دخول عشرات شاحنات الإغاثية من معبر رفح إلى كرم أبو سالم لتسليمها للجانب الفلسطيني

دخلت من معبر رفح البري بشمال سيناء، اليوم الأحد، دفعات جديدة من شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزه.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح البري، أنه تم إدخال عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية، من بوابة معبر رفح الفرعية باتجاه معبر كرم أبو سالم لتسليمها للجانب الفلسطيني.

جدير بالذكر أن أعمال دخول شاحنات المساعدات توقفت يومي الجمعة والسبت الماضيين بسبب العطلة الأسبوعية .

وبلغ عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح البري منذ 27 يوليو الماضي 3484 شاحنة حتى الخميس الماضي، ونقلت نحو 27 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية.

من جهته دفع الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" الـ26، حاملة ما يزيد عن 185 شاحنة مساعدات إنسانية عاجلة في اتجاه جنوب القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

حملت القافلة الـ26 من "زاد العزة"، أكثر من 3200 طن من المساعدات اللازمة والتي تضمنت ما يزيد عن 3100 طن سلال غذائية ودقيق، وأكثر من 100 طن مستلزمات إغاثية ضرورية يحتاجها القطاع، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة.

يذكر أن قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.