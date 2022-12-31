فيريرا يجتمع بالفريق أستعدادًا لمواجهة أسوان

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عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بمقر القلعة البيضاء.

وأكد البرتغالي فيريرا على ثقته الكبيرة في اللاعبين من أجل مواصلة مشوار الانتصارات خلال المواجهة المقبلة أمام أسوان في الدوري وشدد على أهمية المباراة.

وطالب المدير الفني اللاعبين بغلق ملف مباراة الإسماعيلي تماماً، والتركيز فقط على الفوز في لقاء أسوان وحصد الثلاث نقاط للحفاظ على صدارة المسابقة.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم الإثنين المقبل في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام على ملعب أسوان.