وزيرة ألمانية تدعو إلى التوسع في استخدام الطاقة الحرارية الجوفية

دعت وزيرة البحث العلمي الألمانية بيتينا شتارك-فاتسينجر إلى التوسع في استخدام الطاقة الحرارية الجوفية في ألمانيا.



وقالت الوزيرة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "خاصة فيما يتعلق بإمدادات التدفئة، نحتاج إلى مصادر طاقة جديدة يمكننا الاعتماد عليها للتخلص من الوقود الأحفوري".



وأوضحت أن الطاقة الحرارية الجوفية العميقة تقدم فرصة واسعة.



كما أكدت أنه من خلال تضافر الجهود السياسة والعلمية والاقتصادية يمكن توسيع "كنز الطاقة هذا" وتحويله إلى شكل لا غنى عنه من أشكال الطاقة.



وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن استخراج الطاقة الحرارية الجوفية العميقة عبر عمليات حفر بعمق عدة كيلومترات.



ووفقا لدراسة أجرتها العديد من مراكز الأبحاث الألمانية الكبيرة، يمكن أن يغطي هذا النوع من الطاقة أكثر من ربع متطلبات التدفئة السنوية لألمانيا.



ووفقا لمتحدث باسم الوزارة، تُطلق الحكومة الألمانية حاليا حملة لتعزيز مجال الطاقة الحرارية الجوفية، حيث من المقرر بدء ما لا يقل عن 100 مشروع إضافي في مجال الطاقة الحرارية الجوفية حتى عام 2030.



وبحسب البيانات، تمول الوزارة مشروعا بحثيا في هذا المجال في ولاية بافاريا بحوالي 2.6 مليون يورو، والذي من المقرر أن يبدأ في عام 2023، وهناك يوجد ما يسمى بالمختبر العميق الذي سيُجرى خلاله عمليات حفر يصل عمقها إلى تسعة كيلومترات.