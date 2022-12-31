استقبلت سيدني العام الجديد بعرض واسع النطاق للألعاب النارية أطلق عليه اسم "مشهد الألوان" في ميناء المدينة الأسترالية.



كان أبرز ما في العرض هو قوس قزح مضيء الذي تسلل من أعلى لأسفل مثل الشلالات من جسر هاربور، حيث تتطلع المدينة إلى استضافة حدث للمثليين في فبراير.



وكان من المتوقع أن يتدفق مليون شخص على المشهد الذي أقيم أمام جسر هاربور ودار الأوبرا، وفقا لمحطة (إيه.بي.سي). وكان الكثير من الأشخاص قد حصلوا بالفعل على مكان يمكنهم من الحصول على رؤية جيدة في الصباح الباكر. وفي الوقت نفسه، شاهد نصف مليار مشاهد آخر العرض عن بعد في جميع أنحاء العالم، وفقا للتقديرات.



وتضمنت الاحتفالات حوالي تسعة آلاف لعبة نارية، بتكلفة حوالي 39 مليون دولار، حسبما قال المنظمون قبل الحدث.



وجاء عرض أستراليا بعد أن كانت ساموا وكيريباتي في جنوب المحيط الهادئ أول دولتين في العالم تستقبلان عام 2023، في احتفال ضم السياح لأول مرة منذ عامين.



وأغلق كلا البلدين حدودهما أمام الزوار في مارس 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا. وأعيد فتح كيريباتي للعالم في أغسطس، وتبعتها ساموا في سبتمبر.