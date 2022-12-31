قائد الجيش العراقي يأمر بإجراء تقييم شامل لأداء القيادات العاملة في قطاع الاستخبارات

أمر رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بإجراء تقييم شامل لأداء القيادات العاملة في قطاع الاستخبارات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، ترأس الاجتماع الدوري للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري، بحضور مستشار الأمن القومي ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وقادة الوكالات الاستخبارية».

وأضاف البيان أن «الاجتماع ناقش واقع أجهزة الاستخبارات لعام 2022، والقدرات المتاحة التي تمكّنها من تطوير مستوى أدائها، وتحديد أوليات العمل الاستخباري للعام المقبل، إلى جانب استعراض أهم المشاكل وسبل تجاوزها».

وأشاد القائد العام للقوات المسلحة، بتضحيات رجال الاستخبارات، وبالدور الكبير الذي تؤديه أجهزتهم في ملاحقة فلول الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة والمخدرات، وجهودها في العمليات النوعية التي تحققت قبل أيام.

وأكد السوداني توفير الدعم الكامل لأجهزة الاستخبارات، من أجل تطوير القدرات الفنية والبشرية، ووجّه بضرورة تعزيز التعاون والتنسيق العالي من خلال الاندماج والعمل المشترك.

وأمر بإجراء تقييم شامل لأداء جميع القيادات العاملة في قطاع الاستخبارات، وشدّد على أنّ العمل الاستخباري، يُعد عملاً تخصصياً، يحتاج إلى النوع لا الكم.

ووجه جميع القادة المعنيين بالعمل لتطوير المنظومة الاستخبارية، بما يساعد في اتخاذ التدابير اللازمة؛ لتجنب الخروقات الأمنية وتنفيذ عمليات استباقية نوعية.