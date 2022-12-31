إطلالة ملكية لهاجر الشرنوبي في عقد قرانها على المنتج أحمد الجابري

أقيم مساء اليوم عقد قران الفنانة هاجر الشرنوبي على المنتج أحمد الجابري، حيث ظهرت بفستان زفاف أبيض بسيط مع مكياج يبرز ملامحها، وكان الفستان من تصميم منى جودة، والمكياج ميرنا مجدي، وكوافير حماد، وتصوير يوسف منصور.

وحضر عدد كبير من الفنانين منهم عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، سهير رمزي، فردوس عبدالحميد، محمود عبدالمغني، محمد رياض، رانيا محمود ياسين، منة عرفة، إلهام عبدالبديع وزوجها وليد سامي، المخرج أحمد نور، المخرج أحمد خالد موسي.

وعدد من الفنانين الشباب، منهم أحمد كشك، وزوجته بسمة ماهر، عزوز عادل، صولا عمر وعدد آخر وكبير من الفنانين ونجوم المجتمع.

يعرض لهاجر الشرنوبي حاليًا عبر قناة الحياة مسلسل "مشوار الونش" مع عدد من الفنانين منهم محمد رجب، ومحمود عبدالمغني، وميمي جمال، ومنة فضالي، وميرهان حسين، وإيهاب فهمي، وغيرهم، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبدالفتاح.

يذكر أن آخر أعمال هاجر الشرنوبي هو مسلسل الضاحك الباكي الذي تم الانتهاء من عرضه منذ فترة، وكان يشارك به عدد من الفنانين، منهم عمرو عبدالجليل، رزان مغربي، محمد سليمان، فردوس عبدالحميد، مصطفى شوقي، محمد صلاح آدم، أحمد علي، وغيرهم.