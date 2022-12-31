 النيران الصديقة تقود ليفربول لانتصار ثمين على ليستر بمشاركة صلاح - بوابة الشروق
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النيران الصديقة تقود ليفربول لانتصار ثمين على ليستر بمشاركة صلاح

شريف أبوحمد
نشر في: السبت 31 ديسمبر 2022 - 12:08 ص | آخر تحديث: السبت 31 ديسمبر 2022 - 12:09 ص

فاز ليفربول بهدفين مقابل هدف على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي مساء الجمعة، وسط مشاركة النجم محمد صلاح طوال المباراة. 

وتقدم ليستر سيتي بهدف مبكر سجله كيرنان ديوسبري في الدقيقة الرابعة، لكن ليفربول تمكن من قلب النتيجة لمصلحته بفضل هدفين سجلهما ووت فايس، لاعب ليستر سيتي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقتين 38 والأخيرة من الشوط الأول.

ورفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس، لينهي مبارياته في عام 2022 محققا انتصاره الرابع على التوالي في الدوري، والثامن هذا الموسم، مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في مثلها.

في المقابل أنهى ليستر سيتي عام 2022 بشكل غير جيد بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي، الليلة، ليتوقف رصيده عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر.


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