وزير الدفاع الأوكراني يحذر الروس من موجة تجنيد جديدة

حذر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، المواطنين الروس من موجة جديدة من التجنيد الإجباري من قبل الكرملين، في بداية العام الجديد، في مقطع فيديو، تم نشره على موقع "يوتيوب" اليوم السبت.

وقال الوزير الأوكراني، في مقطع الفيديو، الذي يتحدث فيه باللغة الروسية "أعلم جيدا أن لديكم أسبوعا آخر للاختيار".

وذكر الوزير، أن الحدود الروسية سيتم إغلاقها، حتى لا يتمكن أحد من مغادرة البلاد.

وأضاف، مخاطبا الشعب الروسي مباشرة، أن الاختيار هو بين تفادي التجنيد في الخدمة العسكرية أو الموت في الحرب في أوكرانيا.

وكان مئات الآلاف من الروس قد غادروا بالفعل البلاد، في الخريف، لتفادي التجنيد الجزئي، الذي أمر به الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وذكر بوتين مؤخرا أنه لا داعي لمزيد من التعبئة.