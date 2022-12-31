لولا دا سيلفا ينعى بنديكت السادس عشر

نعى الرئيس البرازيلي المنتخب إيناسيو لولا دا سيلفا، بابا الفاتيكان الفخري بنديكت السادس عشر الذي توفي صباح اليوم السبت.

وكتب دا سليفا على تويتر معلقا على عدة صور مشتركة له مع بنديكت: "تلقيت بحزن كبير نبأ وفاة البابا الفخري بنديكت السادس عشر. لقد أُتِيْحَت لنا فرصة خلال زيارته للبرازيل عام 2007 وفي الفاتيكان أن نتحدث عن دوره من أجل الإيمان والتعاليم المسيحية".

وتابع دا سيلفا معربا عن مواساته "للمؤمنين ولمحبي الأب المقدس".

يذكر أن لولا حكم البرازيل في الفترة بين 2003 حتى 2010 وسيؤدي اليمين الدستورية غدا الأحد ليكون أول رئيس منتخب ديمقراطيا يحكم لثالث فترة.

تجدر الإشارة إلى أن البرازيل بها 123 مليون كاثوليكي لتكون بذلك أكبر دولة في العالم من حيث عدد أتباع المذهب الكاثوليكي غير أن الكنائس الإنجيلية الحرة آخذة في الزيادة في البرازيل منذ سنوات ويمكن لها قريبا أن تتفوق على الكنيسة الكاثوليكية في معقلها السابق.