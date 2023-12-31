الإحصاء الفلسطيني: حصيلة الشهداء هذا العام الأكبر منذ نكبة 1948

قال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، إن حصيلة الشهداء هذا العام تعد أكبر حصيلة شهدتها فلسطين منذ نكبة 1948.



وأضاف الإحصاء في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأحد، مع نهاية العام 2023، أن عدد الشهداء في فلسطين منذ بداية العام 2023 (22,404) شهيداً، منهم (22,141) شهيداً منذ السابع من أكتوبر، 98% منهم في قطاع غزة، منهم نحو 9 آلاف طفل و6,450 امرأة.



في حين بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 319 شهيداً، منهم 111 طفلا و4 نساء، كما استشهد أكثر من 100 صحفي وفقاً لسجلات وزارة الصحة ، في حين بلغ عدد المفقودين الذين تم التبليغ عنهم في قطاع غزة أكثر من 7 آلاف مفقود، منهم 67% من الاطفال والنساء، كما نزح ما يقارب 1,900,000 مواطن داخل القطاع بعيداً عن أماكن سكناهم.



ومع نهاية العام 2023، وصل عدد السكان في قطاع غزة 2.3 مليون فرداً منهم 1.06 مليون طفل دون سن الثامنة عشرة يشكلون ما نسبة 47% من سكان القطاع.



وبعد أكثر من شهرين على العدوان على غزة هناك ما نسبته 40% من الشهداء هم من الأطفال وحوالي 30% من النساء.



وفقاً لبيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين حتى نهاية العام 2023، بلغ عدد الأسرى القابعين في سجون الاحتلال الاسرائيلي نحو 7,800 أسير حتّى نهاية شهر تشرين الثاني 2023، من بينهم 76 أسيرة، و260 طفلا، كما بلغ عدد المعتقلين الإداريين (المعتقلون دون تهمة) (2870) معتقلاً.



وبين الجهاز أن أكثر من 745 ألف مستعمر في 151 مستعمرة مقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية في نهاية عام 2022، وقد قام الاحتلال الاسرائيلي بهدم وتدمير ما يزيد عن 1200 مبنى ومنشأة بشكل كلي أو جزئي في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وفقاً لبيانات مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).



ومنذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، دمّر الاحتلال الاسرائيلي ما لا يقل عن 65 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، إضافة إلى تدمير أكثر من 290 ألف وحده سكنية بشكل جزئي.