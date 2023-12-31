تواصل إسرائيل حربها الوحشية على سكان قطاع غزة، للشهر الثالث الذي يوشك على الانتهاء، وتتزايد على مدار الساعة أعداد الشهداء والجرحى والنازحين، بفعل العدوان.

ونشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، تحديثا لأهم الإحصائيات المتعلقة بالحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، حتى اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023.

وبعد 86 يوما على حرب الإبادة الجماعية الشاملة، كما وصفها التقرير، فقد ارتكب الاحتلال 1,825 مجزرة بحق الفلسطينيين، أسقطت من بينهم 28,822 شهيدا ومفقودا، منهم 21,822 شهيدا وصلوا إلى المستشفيات.

وتتوزع فئات الشهداء بين 9,100 شهيد من الأطفال، و6,500 شهيدة من النساء، و312 شهداء من الطواقم الطبية، و40 شهيدا من الدفاع المدني، و106 شهيدا من الصحفيين، بجانب 7 آلاف مفقودٍ 70% منهم من الأطفال والنساء، فيما بلغ عدد المصابين 56,451 شخصا.

واعتقلت قوات الاحتلال في غزة، 99 الكوادر الصحية، و10 صحفيين.

وأجبر عدوان الاحتلال 1.8 مليون فلسطيني في غزة على النزوح، أصيب 355 ألفا منهم بالأمراض المعدية نتيجة النزوح، بحسب التقرير.

كما دمرت حملة الاحتلال الوحشية، 126 مقرا حكوميا، و92 مدرسة وجامعة بشكل كلي، و285 مدرسة وجامعة بشكل جزئي، و119 مسجدا بشكل كلي، و212 مسجدا بشكل جزئي، كما دمر الاحتلال 3 كنائس.

وعلى مستوى المباني السكنية، دمر الاحتلال 65 ألف وحدة سكنية كليا، و290 ألف وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئيا.

وطالت الحملة الوحشية الإسرائيلية، المستشفيات وأخرجت 23 مستشفى عن الخدمة، و53) مركزا صحيا، كما استهدف الاحتلال 142 مؤسسة صحية بشكل جزئي، ودمر 104 سيارات إسعاف بشكل كامل، كما دمر 200 موقع أثري وتراثي.