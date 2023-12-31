بلومبرج: أوكرانيا تتحدى روسيا بشحن كميات كبيرة من الصادرات عبر ممر البحر الأسود

صدّرت أوكرانيا 13 مليون طن من منتجاتها من خلال ممر الشحن في البحر الأسود، الذي أنشأته كييف بعد انسحاب روسيا من صفقة ضمان الأمان والسلامة لحركة السفن التي تنقل صادرات أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى دول العالم .

ونقلت اليوم الأحد وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، قوله أمس في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) إن الموانئ الأوكرانية استقبلت 430 سفينة للتحميل منذ إنشاء ممر الشحن في أغسطس الماضي.

وكانت كييف قد أنشأت ممر السفن بالبحر الأسود للسماح بشحن البضائع والسلع الحيوية، وخاصة الحبوب، من موانئها في أعماق البحار، بعد أن انسحبت موسكو في يوليو الماضي من اتفاقية المرور الآمن للسفن التجارية الأوكرانية التي تنقل الحبوب، وكانت الاتفاقية تضمن المرور الآمن للمحاصيل الأوكرانية عبر البحر الأسود.

يذكر أن الأمم المتحدة وتركيا كانتا قد توسطتا للتوصل إلى الاتفاقية التي انسحبت منها موسكو في يوليو الماضي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في أسباب انسحاب موسكو من الاتفاقية، إنه لم يتم احترام أجزاء من الاتفاقية تسمح لروسيا بتصدير الأغذية والأسمدة الروسية.