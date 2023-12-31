وزير الاتصالات الفلسطيني: الاحتلال قرصن موجات صوت فلسطين واستخدمها لتهديد السكان

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حضرة المواطن»، تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن جيش الاحتلال قطع الاتصالات والإنترنت أكثر من مرة، وبشكل متعمد، إلى جانب استهدافه للبنى التحتية المرتبطة بهذا القطاع، منوها بأن ما يثير الريبة في قرصنة الاحتلال لـ«موجات ترددات صوت فلسطين»، أنه جرى تخصيصها من خلال الاتفاقيات المبرمة مع الاحتلال.وأشار إلى أن قرصنة دولة الاحتلال لهذه الموجات، يمثل عدم التزامهم بما وقعت عليه، بالإضافة إلى استخدامها هذه الموجة لتهديد السكان، وهو ما يندرج تحت عنوان «الوقاحة المطلقة» التي يتمتع بها هذا الاحتلال.ولفت إلى أنه فيما يتعلق بتولي السلطة الفلسطينية حكم قطاع غزة، بعد الحرب، هو شأن فلسطيني بحت، وسيكون هناك توافق وطني على هذا الأمر، وليس من خلال تصريحات تطلق من قبل مسئولين أمريكيين على وسائل الإعلام.وشدد على أن السلطة الفلسطينية لم تغادر غزة حتى ترجع إليها، وجميع المؤسسات المدنية يجري تمويلها من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، ولم يمسها وضع الانقسام الذي كان سائدا.وأكد أن هذا الملف شأن فلسطيني علما بأن هناك مشاورات تحدث بين الفصائل، وسيطرح الموضوع أمام الحكومة، ومن الممكن أن يكون هناك حكومة توافق بالشكل الذي يرضى الشعب الفلسطيني.