سقوط لصوص السرقات بمحافظة الجيزة

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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها في مواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما مواجهة وقائع السرقة والقبض على التشكيلات العصابية بنطاق المحافظة.

و تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية مسجلة مقيمون بدائرة قسم شرطة الوراق، تخصص نشاطهم الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون، وقطع الأسلاك الكهربائية".

وأمكن ضبط المتهمين وبحوزة اثنين منهم فرد محلى وطلقتين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 12 واقعة سرقة بمدينة أكتوبر، ومنطقة المنيرة الغربية، ومنطقة أوسيم، وبارشادهم تم ضبط المسروقات.

وضبطت القوات 4 عاطلين اثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول، لأحدهم معلومات جنائية، متهمين بتكوين تشيكل عصابي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب التسلق بمدينة 6 أكتوبر، وبحوزتهم بعض الأجهزة الألكترونية والمتعلقات متحصلات واقعة سرقة، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وأرشدوا عن المسروقات بمسكن أحدهم.

ونجح رجال الأمن بالجيزة أيضا في القبض على 3 متهمين بسرقة 9 هواتف محمولة من داخل شركة لبيع أجهزة المحمول.

وتبين أن أحد المتهمين هو مندوب مبيعات بذات الشركة، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلين سيئي النية مالكا محلين هواتف محمول أمكن ضبطهم وكذا مبالغ مالية حصيلة بيع المسروقات.

وفي منطقة بولاق الدكرور تمكنت القوات من ضبط سمكري سيارات متهم بسرقة معمل تحاليل بمنطقة بولاق الدكرور غرب المحافظة.

وتبين أن المتهم له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، وضبط المتهم وبحوزته الأدوات المستخدمة فى واقعة السرقة، والهاتف المحمول المستولي عليه لدى عميل "سىء النية" مالك محل أجهزة كهربائية مستعملة تم ضبطه.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عاطل له معلومات جنائية متهم بارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة والحقائب من المواطنين بالطريق العام بأسلوب الخطف بمنطقة الطالبية.

وتبين أن المتهم ارتكب 7 وقائع سرقة "3 هواتف محمول، 4 حقائب بداخلهم مبالغ مالية"، وقرر المتهم عقب ضبطه بانفاقه المبالغ المالية وتخلصه من الحقائب، كما أرشد عن الهواتف المحمولة بمسكنه، والدراجة النارية المستخدمة في وقائع السرقة.