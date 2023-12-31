  ديوكوفيتش يقود صربيا للفوز على الصين في كأس الاتحاد ويحتفل ببداية العام الجديد - بوابة الشروق
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 ديوكوفيتش يقود صربيا للفوز على الصين في كأس الاتحاد ويحتفل ببداية العام الجديد

 (د ب أ)
نشر في: الأحد 31 ديسمبر 2023 - 9:26 م | آخر تحديث: الأحد 31 ديسمبر 2023 - 9:26 م

احتفل نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش ببداية عام 2024، بقيادة منتخب بلاده للفوز على الصين 2 /1 في بطولة كأس الاتحاد للتنس في مدينة بيرث الأسترالية.

وقاد ديوكوفيتش صربيا للتقدم 1 / صفر على الصين بعد فوزه على زهانج تشيتشن 6/3 و6/2، فيما نجح الفريق الصيني في التعادل بعد فوز شينج كينوين عى أولجا دانيلوفيتش 6 /4 و6/2، لكن صربيا حسمت المباراة بالفوز 6/4 و1/6 و10/ 6 في منافسات الزوجي.

وقام ديوكوفيتش وزملاؤه بالعد التنازلي حتى انطلاق عام 2024 في الملعب، واحتفلوا ببداية العام معا،حسب التوقت المحلي في أستراليا.

وخاطب ديوكوفيتش الجماهير قائلا: "لم يتبق سوى ثلاث أو أربع دقائق حتى منتصف الليل، فما رأيكم أن نحتفل بالعام الجديد معا".

وأضاف : "سنبقى لدقائق معا ولدينا جهاز منسق الموسيقى(دي جى) الذي يقوم بتشغيل الموسيقى ويمكننا خلال ذلك أن نكمل العد التنازلي لعدة دقائق والاحتفال معا".

 


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