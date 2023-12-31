سرايا القدس تعلن مقتل وإصابة مجموعة من جنود الاحتلال جراء تفجير فتحة نفق بهم

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الأحد، تفجير فتحة نفق بمجموعة من جنود الاحتلال في حي الشجاعية.

وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»: «تمكن مجاهدونا من تفجير فتحة أحد الأنفاق بمجموعة من جنود العدو في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وأكد مجاهدونا وقوع المجموعة بين قتيل وجريح».

وأشارت في وقت سابق، إلى أن عناصرها قصفوا التجمعات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي بوابل من قذائف الهاون في منطقة تل الهوا جنوب غرب غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 12 مجزرة ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها 150 شهيدًا 286 مُصابًا، خلال 24 ساعة.

وأكدت الوزارة في بيانها، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 21 ألفًا و822 شهيدًا و56 ألفًا و451 مُصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم السادس والثمانين على التوالي، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها، كما يمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود، وأدى العدوان إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.