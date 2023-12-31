السلطات الصحية بغزة: هناك أكثر من 5300 مريض وجريح ينتظرون الإجلاء بصورة عاجلة

تقول السلطات في قطاع غزة، إن هناك أكثر من 5300 من المرضى والمصابين بجروح خطيرة، ينتظرون الإجلاء بصورة عاجلة.



ونقل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن السلطات الصحية في غزة القول، إن المكتب الأممي ينظم نقل المصابين إلى الخارج بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.



وصار من الممكن في الوقت الحالي بشمال قطاع غزة، استعادة خدمات محدودة في بعض المرافق الصحية، ومن بينها المستشفى الأهلي العربي ومستشفى العودة، إضافة إلى بعض الممارسات الطبية، بحسب ما نقله مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عن السلطات المحلية.



كما تعمل السلطات هناك أيضا مع منظمة الصحة العالمية و"وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين" (أونروا)، لإعادة فتح المزيد من المرافق.



وقالت "أوتشا" إن ذلك يحدث في بعض الحالات على حساب حياة الموظفين، حيث لا تزال العديد من المناطق تتعرض للقصف المستمر من قبل إسرائيل.