متحدث جيش الاحتلال: بعض جنود الاحتياط يعودون إلى عائلاتهم هذا الأسبوع

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، أن «عناصر جيش بلاده تتعامل مع الأنفاق، وتعمل على التخفيف من حدة إطلاق الصواريخ من غزة».



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، أن «بلاده مستعدة لحرب طويلة في غزة»، لافتًا إلى «الاستمرار في تأهيل القادة والضباط بكل أطر الجيش».



وأشار إلى أن «بعض الجنود سيعودون إلى أرض المعركة بعد إنهاء فترة التأهيل»، قائلًا إن «بلاده تستهدف تفعيل قوات الاحتياط بما يتلاءم مع الوضع».



وأعلن أن بعض جنود الاحتياط يعودون إلى عائلاتهم هذا الأسبوع، كما أن الجيش سرح آخرين للعمل في السوق لمساعدة الاقتصاد.



وذكر أن هؤلاء الجنود سيعودون إلى منازلهم ليكونوا جاهزين للعام المقبل وما يتطلبه القتال، لافتًا إلى أن «بلاده تستعد للقتال على مدار العام».