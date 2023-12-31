الجيش الإسرائيلي يعلن سحب 5 ألوية قتالية من قطاع غزة

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أن الجيش قرر سحب 5 ألوية قتالية من قطاع غزة.



وكتبت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»: «وفقًا لتقييم الوضع وتطور القتال في غزة، قرر الجيش سحب 5 ألوية قتالية من القطاع، بما في ذلك لواء الاحتياط 551 ولواء الاحتياط 14 وثلاثة ألوية تدريب».



وفي وقت سابق، ذكرت قناة «كان 11» العبرية، أن حكومة الحرب أعطت موافقتها لرئيس الموساد دافيد بارنيا، للمضي قدما في الاقتراح القطري الهادف إلى هدنة تقود إلى إطلاق سراح المزيد من المحتجزين في غزة.



وكانت صحيفة «جيروسالم بوست» الإسرائيلية كشفت في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن الاقتراح يتضمن إطلاق سراح ما بين 40 إلى 50 محتجزًا مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة يستمر بضعة أسابيع.



وقال مصدر إسرائيلي للقناة: «انتقلنا من الثلاجة إلى الرف الأكثر برودة»، مقدما تشبيها لتصوير الطبيعة المعقدة للتفاوض مع حماس.



ومن المقرر أن تجتمع حكومة الحرب يوم الأحد، لمواصلة مناقشة صفقة المحتجزين المرتقبة.



ويعتقد أن حركتي حماس والجهاد ما زالتا تحتجزان أكثر من 100 إسرائيلي، من بين 240 احتجزوا خلال عملية طوفان الأقصى التي نُفذت في السابع من أكتوبر على الأراضي المحتلة.