التحالف المسيحي في ألمانيا يرفض مواصلة السياسة الاقتصادية الخضراء

أعرب التحالف المسيحي في ألمانيا عن رفضه لانتهاج سياسة اقتصادية خضراء، مثل تلك التي انتهجها الائتلاف الحاكم المنهار.

وفي ضوء تغيير محتمل للحكومة بعد الانتخابات العامة في فبراير المقبل، قال مرشح التحالف المسيحي للمنافسة على منصب المستشار، فريدريش ميرتس، في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية: "لن يكون هناك تحت أي ظرف من الظروف استمرار للسياسة الاقتصادية التي انتهجها الائتلاف الحاكم المنهار أو سياسة اقتصادية خضراء أو السياسة الحالية لوزير الاقتصاد الحالي (روبرت هابيك)".

تجدر الإشارة إلى أن التحالف المسيحي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميرتس والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بزعامة ماركوس زودر.

وكان زودر عارض مرارا الدخول في ائتلاف حاكم محتمل مع حزب الخضر على المستوى الاتحادي، وكان آخرها مطلع هذا الأسبوع. وعلى هذه الخلفية، قال ميرتس: "أنا وماركوس زودر متفقان تماما على أنه يتعين علينا إجراء تغيير جوهري في السياسة حتى تتمكن ألمانيا من المضي قدما مرة أخرى. سنبدأ على الفور هذا التغيير في مسؤولية الحكومة".

وقبل حوالي أسبوعين، قال ميرتس في ظهور مشترك مع زودر إن سياسات وزير الاقتصاد المنتمي لحزب الخضر هابيك لن تستمر في حكومة اتحادية يقودها التحالف المسيحي.