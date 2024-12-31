ما نحتاج معرفته عن الهجوم على منشآت للحوثيين في اليمن

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نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسئول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة شنت غارات على أهداف للحوثيين في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الثلاثاء: "استهدفنا منشأة قيادة وسيطرة تابعة للحوثيين ومرافق إنتاج وتخزين أسلحة تقليدية متقدمة"، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وأضافت القيادة المركزية أن "المرافق المستهدفة استخدمت في هجمات الحوثيين على سفننا الحربية وسفن تجارية"، مشيرة إلى أنه تم تدمير "موقع رادار ساحلي للحوثيين و7 صواريخ كروز وطائرات بدون طيار هجومية فوق البحر الأحمر".

وأكدت القيادة المركزية أن هذا "جزء من جهودنا لتقليص قدرات الحوثيين على تهديد السفن وشركائنا الإقليميين".

من جانبه، قال ناطق باسم جماعة الحوثيين في اليمن إن "العدوان الأمريكي على اليمن انتهاك سافر لسيادة دولة مستقلة ومساندة فجة لإسرائيل".

وأضاف الناطق أن "اليمن مستمر في الدفاع عن نفسه في مواجهة أي عدوان وثابت في إسناد غزة"، مؤكدا أن "من ينشد أمن واستقرار المنطقة عليه أن يلجم إسرائيل بوقف عدوانها على غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن "العدوان شن 10 غارات" على مجمع "22 مايو" وغارتين على مجمع العرضي.