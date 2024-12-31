الحوثيون يتبنون تنفيذ عمليات عسكرية في إسرائيل وضد حاملة الطائرات الأمريكية

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي اليمنية، اليوم، تنفيذها عمليتين عسكريتين في إسرائيل، بصواريخ بالستية فرط صوتية.

وقالت المتحدث باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان نقلته وكاله سبوتنك: "نفذتِ القوة الصاروخيةُ في القوات المسلحة اليمنية عملتينِ عسكريتينِ نوعيتينِ، الأولى استهدفت مطارَ بن غوريون التابعَ للعدو الإسرائيلي في منطقةِ يافا في فلسطين المحتلةِ وذلك بصاروخٍ بالستي فرط صوتيٍّ نوع فلسطين2".

وأشار إلى أن "العمليةُ الأخرى استهدفت محطةَ الكهرباءِ جنوبي القدس المحتلة بصاروخٍ باليستي نوع ذو الفقار"، مؤكدا نجاح العملية في تحقيق أهدافها.

وقال سريع: "قد تزامنت هذه العمليتان مع عملية مشتركة للقوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجوِ المسيرِ في القواتِ المسلحةِ اليمنية استهدفت حاملةَ الطائراتِ الأمريكيةَ "يو أس أس هاري ترومان" بعددٍ كبيرٍ من الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة أثناء تحضيرِ القوات الأمريكية لشنِّ هجوم جويٍّ كبيرٍ على بلدنا".

وأكدت أن "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرة في تنفيذ عملياتها لمواجهة أي تهديدات مرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأمريكي والهادفةَ لمنعِ اليمنِ من تأديةِ واجبِه الديني والأخلاقي والإنساني تجاهَ الشعبِ الفلسطيني".

وأشار إلى أن "عمليات القوات المسلحة اليمنيةِ لن تتوقف حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في بيان فجر اليوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن. وأشار إلى أن عملية الاعتراض تمت قبل اختراق الصاروخ الأجواء الإسرائيلية، بينما تم تفعيل صافرات الإنذار خشية سقوط شظايا عملية الاعتراض.