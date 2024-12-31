جيش الاحتلال: إسقاط صاروخ باليستي أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت بنجاح صاروخا باليستيا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، تم إسقاط الصاروخ قبل عبوره إلى إسرائيل، ودوت صفارات الإنذار في وسط إسرائيل بسبب مخاوف من سقوط شظايا بعد اعتراضه،بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل "..

وخلال الأيام الماضية، صعدت جماعة الحوثي المدعومة من إيران هجماتها على إسرائيل، عبر إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وبعض هذه الهجمات أدت إلى وقوع إصابات في تل أبيب خلال تدافع الملايين إلى الملاجئ خشية تعرضهم لنيران ضربات الحوثيين.

وفي المقابل، شنت إسرائيل عدة غارات مساء الخميس الماضي على مطار صنعاء الدولي، وموانئ الحديدة غربي البلاد، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فضلا عن خسائر مادية.