أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن الخط السادس لمترو الأنفاق الممتد من منطقة الخصوص إلى زهراء المعادي، مرورًا بالوايلي وغمرة والعباسية والعتبة وصلاح سالم، والدراسة والسيدة نفيسة، والمعادي حتى القاهرة الجديدة؛ «سيتم تنفيذه بالكامل من المصانع المصرية، ولن نحتاج إلى قروض؛ لأن تكلفته ستكون بالجنيه المصري».

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء: «لدينا الأن في مصر شركة ميريك في شرق بورسعيد ومصنع سيماف في حلوان، وألستوم الجاري إنشاؤه في برج العرب؛ سيدأ الإنتاج منهم».

وأشار إلى أن تكلفة الخط السادس كانت ستصل إلى 4 مليارات دولار، معقبا:« الخط السادس بالكامل سينفذ في مصر سكك حديدية، ومحطات، وجسم عربات المترو، وأنظمة الكهرباء والتكييف، وسنتوقف على الأجزاء الكهربائية التي لا تصنع إلا في الدول الكبرى مثل الصين وأمريكا».

وأضاف أن التشغيل التجريبي للخط الأول من القطار الكهربائي السريع، الذي يربط بين السخنة ومطروح، سيبدأ في الربع الأخير من عام 2025، على أن يبدأ التشغيل الفعلي بنهاية العام، لافتا إلى انتهاء تركيب السكك الحديدية والجسور، في حين يجري العمل على تشطيب المحطات.

وأشار إلى أن جميع أعمال الجسور والمحطات والقضبان وأعمدة الكهرباء تتم بواسطة شركات وطنية مصرية، متابعا: «نعمل بوتيرة عالية جدًا لدرجة أن الجانب الألماني المشارك في المشروع، كان يتخيل أنه يسبقنا ويفرض غرامات تأخير، فوجئ أن الواجهات انتهت، والسكك شغالة».

وأعلن عن وصول قطار «سمينز» السريع في يناير المقبل، قائلا: «القطار الكهربائي السريع نقلة حضارية للدولة كلها، يصل من السخنة حتى مطروح 660 كيلو مترا في 3 ساعات، ومن أكتوبر لأبو سمبل 1000 كيلو خلال 4 ساعات».