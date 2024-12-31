قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، إنه يعقد اجتماعا السبت من كل أسبوع مع المصنعين والمستثمرين بكل محافظة بحضور المحافظ وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، معقبا: «كل مستثمر يعرض مشاكله وطلباته، وتحل فورًا وهو واقف إذا كانت في إمكانيات الدولة».

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، إلى إرسال خطابات ورسائل إلى محافظ البنك المركزي بشكل يومي؛ لحل مشاكل المستثمرين.

وتابع: «المستثمر الذي يحتاج إلى تمويل، من ثاني يوم بخاطب محافظ البنك المركزي لو يقدر يدعمه بقرض، أو في حال تعذر لاستنفاده حصته من البنوك، نبحث له عن حل آخر بشراكة مع مستثمر آخر، يوميا بتواصل مع محافظ البنك المركزي سواء بجوابات أو رسائل وبيرد عليا لحل مشكلة مستثمر واحد».

وأشار إلى حل مشاكل 16 مستثمرًا ضمن أول خطاب أرسله إلى محافظ البنك المركزي شمل 17 مستثمرًا، لافتا أن مشكلة المستثمر الأخير كانت تتعلق باستنفاد حد القروض من البنوك، ويجري البحث له عن مستثمر يدخل معه في شراكة.

وأعلن عن تعاقده مع شركة النصر للسيارات على 50 أتوبيسا جديدا لتدعيم شركات نقل الركاب في شرق وغرب الدلتا والصعيد، أول أمس، موضحا أن شركات نقل الركاب، وشركة السوبر جيت، وشركة نقل العاصمة، جميعها تحتاج إلى أتوبيسات.

وأضاف أن شركة النصر بدأت بتشغيل مصنع الأتوبيسات بعد التعاقد على 100 أتوبيس ودفع مقدم 25% من وزارة الصناعة؛ لتوفير المكونات اللازمة للتصنيع< بهدف توطين الصناعة محليا.