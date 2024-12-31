لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية: يتضمن أكثر من 60 مادة مشتركة بين المسلمين والمسيحيين

قال المستشار عبدالرحمن محمد رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، إن مشروع القانون يتضمن أكثر من 60 مادة مشتركة بين المسلمين والمسيحيين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن هذه المواد تشمل المسائل غير المتعلقة بأصول العقيدة.

وأشار إلى أن هذه المواد تتعلق بمسائل مثل الحضانة والرؤية ومسكن الزوجية، وهي الأمور التي حسمتها المحكمة الدستورية العليا.

ونوه بأن قضت بأن الأطفال الذين نشأوا في مصر وفي بيئة واحدة، يتوجب أن يُطبَّق عليهم نفس القانون، وبالتالي توجد المواد الـ60 المشتركة.

وأوضح أن اللجنة عندما شرعت في صياغة مشروع القانون، واجهت مشكلة تتمثل في أن هناك قوانين للأحوال الشخصية قديمة ومتكررة، وأجريت عليها تعديلات، مشيرًا إلى أنه كان لابد من إصدار قانون واحد مع إلغاء كل القوانين السابقة.

ولفت إلى أن هذا الأمر جاء ليكون هناك قانون واحد يعود إليه القاضي والمتقاضي، ولا يكون هناك أي لبس بسبب تعدد القوانين.