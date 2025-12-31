استغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابه السنوي بمناسبة العام الجديد لشحذ همة قواته التي تقاتل في أوكرانيا، قائلا إنه يثق بهم وبالنصر في الحرب التي وصفها بأنها جزء من صراع وجودي مع الغرب.

ويحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوسط لإنهاء الصراع المستمر منذ ما يقرب من أربع سنوات والذي يعد أكثر الصراعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، حيث لا تزال مواقف الطرفين متباعدة في التفاوض، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأشاد بوتين على وجه الخصوص بالقوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا، واصفا إياهم بالأبطال.

وقال بوتين الذي كان يرتدي معطفا أسود مخاطبا الجنود: "أؤكد لكم أن الملايين في جميع أنحاء روسيا يقفون معكم في ليلة رأس السنة الجديدة هذه".

وأضاف: "إنهم يفكرون فيكم ويتعاطفون معكم ويأملون الخير لأجلكم. أتمنى لجميع جنودنا وقادتنا عاما جديدا سعيدا قادما، نحن نؤمن بكم وبنصرنا".

وجاء خطابه، الذي بُث أولا في أقصى شرق روسيا، بالتزامن مع نشر روسيا مقاطع مصورة لما قالت إنه إسقاط طائرة بدون طيار "درون" ، وقدمته كدليل على أن أوكرانيا حاولت هذا الأسبوع مهاجمة مقر للرئاسة. ورفضت كييف اتهامات روسيا ووصفتها بأنها "كذبة تهدف إلى عرقلة محادثات السلام".

وفي مقطع مصور آخر، نُشر اليوم الأربعاء، طلب كبير الجنرالات الروس من القوات الروسية مواصلة إقامة مناطق عازلة في منطقتي سومي وخاركيف الأوكرانيتين، وقال إن قوات موسكو تقدمت في ديسمبر بوتيرة أسرع من أي شهر آخر في عام 2025.