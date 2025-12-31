ليتوانيا تعتزم إنفاق 320 مليون يورو لشراء نظام صواريخ دفاع جوي سويدي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعتزم ليتوانيا، شراء أنظمة صواريخ الدفاع الجوي السويدية المحمولة "ار بي اس 70 ان جي"والتي تتجاوز قيمتها 320 مليون يورو (375 مليون دولار) لتعزيز قدراتها الدفاعية، حسبما قالت وزارة الدفاع الليتوانية اليوم الأربعاء.

جرى توقيع عقد مع شركة "ساب" السويدية، وفقا لبيان من الوزارة والشركة.

ويضمن هذا العقد وعقود سابقة، تزويد القوات المسلحة الليتوانية بهذا السلاح بشكل مستمر بين عامي 2026 و2032.

وقال وزير الدفاع روبرتاس كوناس، إن "تعزيز الدفاع الجوي أحد أهم أولوياتنا".

وتمتلك ليتوانيا، بالفعل أنظمة "ار بي اس 70"، وهو نظام دفاع جوي قصير المدى يسمح بالقتال الفعال ضد أهداف جوية باليل والنهار.

وقال بيان الوزارة، إنه تم اختيار هذا النظام لسهولة صيانته وحركته بالإضافة إلى مزايا فنية أخرى.

وترى ليتوانيا التي لديها حدود مع جيب كالينينجراد الروسي وبيلاروس حليفة روسيا، في حرب الكرملين في أوكرانيا على أنها تهديد مباشر.

ومنذ العملية الروسية الشاملة بأوكرانيا في عام 2022، تحركت فيلنيوس وغيرها من العواصم بدول البلطيق لتعزيز قدراتها الدفاعية بدرجة كبيرة.

ومن المقرر أن تنفق ليتوانيا 5.38% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع خلال العام المقبل.