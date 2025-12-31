رئيس تايوان: التدريبات العسكرية الصينية تهدد الاستقرار الإقليمي

حذر رئيس تايوان لاي تشينج-تي، اليوم الأربعاء، من أن التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان هي جزء من نمط أوسع وتشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي.

وقال لاي، خلال مراسم ترقية أحد الضباط ومنح الرتبة، "مؤخرا من مناطق حول اليابان إلى بحر الصين الجنوبي والآن من خلال التوغلات التي تستهدف تايوان، أسفر التوسع الاستبدادي الصيني والإكراه المتصاعد عن غموض هائل ومخاطر على الاستقرار الإقليمي، بينما يؤثر أيضا على الملاحة والتجارة والسلام العالمي".

وأوضح لاي، أن الصين نفذت في الأيام الأخيرة تدريبات عسكرية في البحر والمجال الجوي المحيط بتايوان، مضيفا أن القوات المسلحة التايوانية ردت بسرعة وأظهرت رد فعلها السريع والتكتيك المرن والقدرة على التصدي للحصار .

وأطلق جيش التحرير الشعبي الصيني تدريبات عسكرية مفاجئة تسمى "مهمة العدالة 2025" حول تايوان أمس الأول الاثنين. ورغم الانتقاد الدولي استمرت التدريبات حتى أمس الثلاثاء.

ولم يعلن جيش التحرير الشعبي عن موعد نهاية التدريبات.