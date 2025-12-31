أعلنت وزارة الصحة والسكان إجراء الكشف الطبي على مليون و718 ألفًا و896 طالبًا بالصف الأول الإعدادي، ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي بين طلاب المدارس، خلال العام الدراسي 2025/2026.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن نسبة الإنجاز بلغت 74.4% من إجمالي المستهدف البالغ 2 مليون و309 آلاف و433 طالبًا خلال العام الدراسي الجاري، مع تقديم العلاج اللازم للحالات التي ثبتت إصابتها.

وأكد عبدالغفار استمرار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة عمل المبادرة، حفاظًا على الإنجاز الذي حققته الدولة بإعلان خلو مصر من فيروس سي.

من جانبه، قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن الفحص جرى باستخدام كواشف سريعة من خلال فرق طبية مدربة تابعة للهيئة، وبالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، مع الحرص على عدم التأثير في سير العملية التعليمية، واشتراط الحصول على موافقة أولياء الأمور قبل إجراء الفحص والعلاج.

وأضافت الدكتورة هبة سعيد، المنسق العام للمبادرة بالهيئة، أن الحالات الإيجابية جرى توجيهها إلى 24 لجنة كبد موزعة على فروع الهيئة بمحافظات الجمهورية، لإجراء الفحوصات والتحاليل المتخصصة وفق البروتوكولات المعتمدة، موضحة أن اللجان تضم أطباء متخصصين في طب الأطفال ومدربين على بروتوكولات العلاج المعتمدة.



