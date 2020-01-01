جونسون يتعهد بعدم إضاعة الوقت في سبيل إتمام الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2020

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تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ"عدم إضاعة الوقت" في سبيل إتمام خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ، قبل أن يلتفت إلى "أولويات الشعب" من تمويل مدارس ومستشفيات.

ووعد جونسون في رسالة بمناسبة العام الميلادي الجديد بإتمام البريكست بحلول نهاية يناير الجاري، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال جونسون: "لقد بدأ التشريع اللازم عملية مروره بالبرلمان، وبمجرد عودة النواب إلى وستمنستر، لن نضيع أي وقت في إتمام العمل".

ودعا جونسون مواطني بلاده إلى "إغلاق صفحة الانقسام والضغينة والغموض التي هيمنت على الحياة العامة".

ورأى أن العقد العشريني سيكون "عقدا رائعا" للمملكة المتحدة.