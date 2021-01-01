إصابة 19 مواطنا برصاص الاحتلال الإسرائيلي والعشرات بالاختناق في الخليل وقلقيلية

أصيب 19 مواطنًا فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، والعشرات بالاختناق في الخليل وقلقيلية.



وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الجمعة، أن شابا فلسطينيا أصيب في رقبته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في منطقة (لتوانة) شرق (مسافر يطا) جنوب الخليل، ووصفت حالته بالحرجة.



كما أصيب 18 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ووقعت عشرات الحالات من الاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم، من جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في مسيرة (كفر قدوم) الأسبوعية، المطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثرمن 17 عاما، والتي انطلقت هذا الأسبوع إحياءً لانطلاق الثورة الفلسطينية.