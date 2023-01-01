 حمو بيكا يشعل ثالث حفلاته في رأس السنة بحضور كامل العدد - بوابة الشروق
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حمو بيكا يشعل ثالث حفلاته في رأس السنة بحضور كامل العدد

حسام جودة
نشر في: الأحد 1 يناير 2023 - 8:57 ص | آخر تحديث: الأحد 1 يناير 2023 - 8:57 ص

أحيا مؤدي الأداء الصوتي حمو بيكا واحد من أجمل حفلات رأس السنة ، داخل إحدى فنادق القاهرة الكبري بحضور عدد جماهيري ضخم وأجواء مليئة بالبهجة والفرحة وتعد هذه الحفلة الثالثة له في هذا اليوم.


وقدم بيكا العديد من الأغاني التي نالت إعجاب الحضور وبدء الحفل بأغنية "أنا بيكا ماي لاف الفانز، حبيتك وجرحتيني، أنا بكبك المهم ، آه يا بطل ، تلاشاني عشانك مش عشاني، وتفاعل معه الحضور بالرقص وترديد كلمات الأغاني واستمر الحفل لأكثر من ساعتين.


جدير بالذكر آخر أعمال حمو بيكا أغنية "كلك غرام" وشاركه الغناء حسن شاكوش، وكانت من كلمات إسلام المصري، وتوزيع إسلام صاصا، وحققت الأغنية نجاح كبير.

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