تعرف على نتائج قرعة الدور التمهيدي الثالث من كأس مصر لمجموعة الصعيد

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أقيمت اليوم الأحد قُرعة الدور التمهيدي الثالث للموسم الجديد من بطولة كأس مصر عن منطقة الصعيد لموسم 2022-2023.

وتقام قرعة الدور التمهيدي للكأس على 3 أيام، إذ تُسحَب غدًا قُرعة منطقة القاهرة، ويوم الثلاثاء تُختتم القُرعة بسحب مباريات منطقة بحري.

وأقيمت مرحلتي الدور التمهيدي الأول والثاني للبطولة بمشاركة أندية القسم الرابع والثالث فقط.

ولم يُحسم بعد هوية الفائز بلقب كأس مصر 2021-2022، إذ تأهل الأهلي وبيراميدز والزمالك وسموحة لنصف النهائي، حيث تقام مباريات المربع الذهبي للموسم الماضي في يناير المقبل.

وجاءت نتائج قُرعة منطقة الصعيد كالتالي:

شبان قنا x شبان إسنا

كيما أسوان x الجونة

بني سويف x لافيينا

بني مزار x أسمنت أسيوط

المنيا x مصر للمقاصة

بترول أسيوط x مركز شباب طامية

تليفونات بني سويف x ديروط