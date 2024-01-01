رويترز عن مسئول إسرائيلي: المرحلة المقبلة من الحرب تستمر 6 أشهر

قال مسئول إسرائيلي، إن «المرحلة المقبلة من الحرب على غزة ستستمر 6 أشهر»، لافتًا إلى أن «بعض القوات المنسحبة من غزة ستستعد لجبهة ثانية محتملة على الحدود مع لبنان».

وأضاف في تصريحات لوكالة «رويترز» للأنباء، اليوم الاثنين، أن «الحرب في قطاع غزة مستمرة لحين تحقيق الهدف الخاص بإزاحة حماس عن السلطة».

وأشار إلى أن «بعض الجنود الذين تركوا القتال في الجنوب، سيكونون على استعداد للانتقال إلى الشمال، كجزء من الاستعدادات لفتح جبهة أخرى محتملة».

وأكمل: «سيستغرق الأمر ستة أشهر على الأقل، وسيشمل القتال مهامًا محددة ضد عناصر المقاومة»، وفقًا لما نقلته «رويترز».

وأوضح أن «خروج الجنود من غزة يركز على جنود الاحتياط، ويهدف إلى إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الإسرائيلي».

لكن المصدر أكد أن بعض الجنود الذين يغادرون غزة، سيكونون مستعدين للانتشار على الحدود الشمالية، مضيفًا: «لن نسمح باستمرار الوضع كما هو عليه على الجبهة اللبنانية.. الأشهر الستة المقبلة حرجة».

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن رئيس الأركان هيرتسي هاليفي قرر سحب 4 ألوية قتالية من قطاع غزة.

وذكرت أنه من بين الألوية الأربعة، تم سحب لواءين من قوات الاحتياط 551 و14 العاملين في شمالي القطاع وتسريحهم إلى بيوتهم، كما تقرر سحب لواءين تابعين لمدرسة جيش المشاة ومدرسة المدرعات.

وأفادت مصادر أمنية بأنه من المتوقع سحب مزيد من القوات في الأسابيع القادمة، بناء على التقديرات الأمنية والتطورات على الأرض.