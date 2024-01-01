السعودية تنظم مؤتمرا حول تحديات الحطام الفضائي في فبراير المقبل

أعلنت وكالة الفضاء السعودية عن تنظيم أول مؤتمر متخصص لها في المجال بعنوان "الحطام الفضائي: نحو تأمين مستقبل اقتصاد الفضاء العالمي" الذي سيعقد خلال يومي 11 و12 فبراير المقبل، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA) وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بهدف تعزيز الوعي العالمي حول تحديات الحطام الفضائي.

ويمثل المؤتمر منصة للجمع بين القادة والخبراء والمختصين والمهتمين بمجالات الفضاء والبحث والتطوير والابتكار؛ لمواجهة التحديات المتعلقة بالحطام الفضائي، وتسليط الضوء على هذه الظاهرة ومناقشة التشريعات والسياسات ودعم المشاريع البحثية الرائدة في هذا المجال.

ويشتمل المؤتمر على عدة محاور أبرزها بحث حجم التأثير واستعراض التحديات في التشريعات والسياسات، ويركز على التدابير اللازمة للتأقلم والتخفيف من تحدي الحطام الفضائي، بالإضافة إلى دمج المناقشات في خارطة طريق لمواجهته، والحوار والتشاور حول إمكانية إجراء بحوث ابتكارية في مجال إزالته، مع التركيز على دور التقنيات الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي في إدارة حركة المرور الفضائية.

وأوضح الدكتور محمد بن سعود التميمي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية أن المؤتمر يأتي تأكيدا على التزام الوكالة بتعزيز جهودها في مجال تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستدامة في الفضاء، مضيفا أن المؤتمر ومن خلال فعالياته المختلفة يمثل فرصة مميزة لتحفيز التفاعل وتبادل الخبرات؛ بهدف تحقيق تقدم فعال نحو جعل الفضاء بيئة مستدامة ومستقبلية.