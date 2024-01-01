21 شهيدا وعشرات الجرحى بقصف إسرائيلي على عدة مناطق في غزة

استُشهد 21 مواطنا فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح، اليوم الإثنين، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق عدة في قطاع غزة.

ففي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، استُشهد 15 مواطنا وأصيب العشرات بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف منازل المواطنين.

وفي منطقة بئر النعجة غرب جباليا، استُشهد 6 مواطنين في غارة لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدة منازل، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «وفا».

وأصيب عدة مواطنين جراء القصف المدفعي الإسرائيلي على بلدة الزوايدة وسط القطاع، كما شنت طائرات الاحتلال غارات جوية على جحر الديك والأحياء الجنوبية لمدينة غزة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي عنيف مناطق شمال مدينة غزة ومخيمات الوسط.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ87، ما أدى إلى استشهاد 21.822 مواطنا، وإصابة 56.451 آخرين، أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين، في حصيلة غير نهائية.