ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 21978 شهيدا و57697 جريحا

ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 21 ألفا و978 شهيدا، و57 ألفا و697 جريحا.

وأوضحت السلطات الصحية في غزة، في بيان لها اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 13 مجزرة في القطاع، خلفت 156 شهيدا و246 إصابة.

وأضاف البيان أن 326 من الكوادر الصحية ارتقوا شهداء، كما دمرت قوات الاحتلال 104 من سيارات الإسعاف وأخرجتها عن الخدمة منذ بداية العدوان، فضلا عن استهداف الاحتلال 150 مؤسسة صحية في القطاع وإخراج 30 مستشفى عن الخدمة، بالإضافة إلى اعتقال 99 من الكوادر الصحية الفلسطينية في ظروف غير إنسانية.

وأكدت السلطات الصحية في غزة أن مليونا و900 ألف نازح في قطاع غزة معرضون للمجاعة وتفشي الأوبئة، مطالبة المؤسسات الأممية بضرورة العمل الفوري على حماية المنظومة الصحية وأطقمها في قطاع غزة، بالإضافة إلى إرسال الفرق الطبية والمستشفيات الميدانية لتلبية الحاجة الهائلة في القطاع.

ويتواصل عدوان الاحتلال المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة لليوم السابع والثمانين على التوالي، بشن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، أكثر من 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، فيما لا يزال هناك آلاف الشهداء والجرحى تحت الأنقاض وفي الطرقات لم يتم انتشالهم بسبب القصف المتواصل، ومنع الاحتلال لطواقم الإسعاف من انتشالهم.